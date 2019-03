Cristian Coldea: “Live like a monk and work like a rockstar”

22:30

Declarațiile de avere depuse la CEC de candidații din Circumscripția 51 arată că cei mai bogați sunt Oleg Binzar, Alin Patron, ambii milionari, urmat de Roman Palancică. Averile acestora provin din afaceri și investiții. Cel mai sărac este Gheorghi Grozav, antrenor la Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport, relatează Moldova Times. Oleg Bînzar este stabilit în Florida […]