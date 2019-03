Matei Dobrovie: Marele perdant al alegerilor este România, care a mizat pe guvernarea Plahotniuc

Deputatul român (PNL) Matei Dobrovie propune crearea unui spațiu cultural-informațional comun între România și Republica Moldova și înființarea unui nou fond de cooperare pentru sprijinirea proiectelor instituțiilor de presă independente din Republica Moldova. Într-un interviu pentru Europa Liberă, politicianul de la București vorbește și despre situaţia din vecinătatea României. Europa Liberă: Ați urmărit îndeaproape, cu atenție desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare în Republica Moldova, dar și scrutinul din 24 februarie. Acum se discută mai mult despre perioada postelectorală, cine ar trebui să guverneze Republica Moldova. Cum vedeți Dvs. realitățile din Moldova?Matei Adrian Dobrovie: „Lucrurile sunt complicate în momentul de față. Văd un fel de situație de blocaj în care rezultatul acestor alegeri, practic, nu duce automat la formarea cu ușurință a unei viitoare coaliții de guvernare. Aș spune totuși un lucru important legat de alegeri, și anume că am auzit foarte des spunându-se că Rusia e marele perdant al alegerilor. Eu cred că, dimpotrivă, marele perdant al acestor alegeri este România, pentru că România a mizat foarte mult timp pe această guvernare așa-zis europeană, pe Plahotniuc și care s-a dovedit a fi una anti-europeană, de fapt. Mai mult decât atât, dacă adunăm cumva procentajele obținute de PD, PSRM și Partidul „Șor” ne duce, practic, la acea majoritate constituțională extrem de periculoasă în legătură cu care am tot avertizat că s-ar putea produce.Cu forțe pro-ruse la guvernare, despre ce parcurs pro-european am mai discuta?... Acum cred că e vorba și despre faptul că politica Bucureștiului a fost falimentară și iată că acum variantele de lucru pentru a forma un Guvern la Chișinău sunt foarte puține. Deci avem un scenariu în care PSRM și PD și-ar oficializa relația informală pe care au avut-o până acum de colaborare și ar guverna împreună, ceea ce se pare că e un scenariu destul de improbabil, pentru că se pare că Moscova nu-l lasă pe dl Dodon să fie roată la căruță, cum se spune, sau vioara a doua într-un Guvern condus de Plahotniuc, care i-ar conferi din nou puteri extinse acestuia, pe de altă parte avem scenariul, iarăși destul de complicat, în care PD ar reuși să formeze o majoritate de strânsură cu independenții, cu Partidul „Șor” și, eventual, cu socialiști, care-și vor descoperi peste noapte vocația pro-europeană. Lucrul acesta s-a mai întâmplat, am mai avut asemenea majorități, dar în momentul de față se pare că și PSRM, și blocul ACUM se țin tari pe poziții, iar România, mizând pe această guvernare Plahotniuc, este ieșită în pierdere în sensul că vă dați seama cum ar arăta un Guvern „pro-Moldova” PSRM-PD, în care să avem forțe pro-ruse la guvernare. Despre ce parcurs pro-european am mai discuta? Sunt foarte curios cum ar mai putea Ministerul de Externe al României, care s-a grăbit să spună că alegerile sunt corecte, deși au fost o grămadă de fraude și de oameni transportați, știți foarte bine acele filmări nu numai din Transnistria și din alte părți și tot felul de nereguli și fraude, cum ar mai putea Bucureștiul să susțină parcursul pro-european al unui Guvern în care se află și forțe pro-ruse?”Europa Liberă: Dar fruntașii Partidului Democrat spun cu tărie că parcursul european va fi continuat, că este ireversibilă această cale pentru Republica Moldova și că dialogul moldo-comunitar va fi reluat imediat după ce se formează această majoritate parlamentară în Legislativul de la Chișinău.Matei Adrian Dobrovie: „Da, știm, numai că acest mesaj, din păcate, nu mai este credibil, adică vedeți că deocamdată oficialii europeni nu se grăbesc să reia asistența macrofinanciară și bugetară pentru Republica Moldova, ci așteaptă tocmai să vadă cum se vor desfășura aceste negocieri, această așezare și formarea unei noi majorități guvernamentale. Neîncrederea este maximă. De ce? Pentru că s-a văzut foarte clar ce înseamnă o guvernare care spune că este pro-europeană, dar ignoră cerințele partenerilor europeni. S-a vorbit despre schimbarea sistemului electoral. Această schimbare a fost făcută în beneficiul PD și PSRM. Am văzut foarte bine, PD a reușit să obțină un număr mare de circumscripții uninominale și cam la fel de mare cu PSRM și a obținut un scor mai bun datorită acestui fapt. La lista națională, PD a fost după blocul ACUM, pe locul trei, ca mandate. Ca urmare, nu cred că cineva în momentul de față, în afară de blocul ACUM, are credibilitatea necesară la Chișinău să convingă partenerii externi că menține parcursul pro-european.”Europa Liberă: Reactivarea dialogului dintre Republica Moldova și UE urmează să aibă loc tocmai când România, țara Dvs., deține președinția la Uniunea Europeană, iar Bucureștiul nu a încetat să spună că rămâne a fi un avocat ferm al Republicii Moldova pe calea eurointegrării.Blocul ACUM este într-adevăr o forță rentabilă de opoziție... Matei Adrian Dobrovie: „Da, vedeți, tocmai aici este problema. Bucureștiul continuă să persiste în aceleași greșeli făcute ca și până acum, adică continuă să susțină niște lucruri, făcând abstracție de situația de pe teren, adică în momentul în care ai derapaje grave legate de această schimbare a legislației electorale, legate de fraude grave din sistemul bancar, fraude legate de alegeri, iată, transportarea alegătorilor și tot felul de alte lucruri, mituirea lor, procese-verbale încheiate înainte de a se încheia procesul de vot, problema cu diaspora ș.a.m.d. Deci, toate aceste lucruri, faptul că Bucureștiul le ignoră nu-i dau în niciun caz credibilitatea necesară să aducă Republica Moldova pe agenda președinției, să-i acorde un loc și o importanță aparte. Mai mult decât atât, pe lângă faptul că România nu este credibilă, avem o realitate, și anume că blocul ACUM în momentul de față refuză, și spun eu că bine face, să colaboreze atât cu PSRM, cât și cu PD, care amândouă s-au dovedit a fi forțele sistemului, s-au dovedit a fi într-o colaborare foarte strânsă, dovadă că au votat împreună la toate marile decizii, ca să spun așa, care au influențat scena politică și ACUM este într-adevăr o forță rentabilă de opoziție. Sper să rămână uniți și cred că vor rămâne uniți în sensul că nu vor face compromisuri și nu au cum, se compromit pe ei total dacă ar face vreun compromis să guverneze fie cu PD, fie cu PSRM.”Europa Liberă: Dar dacă se ajunge într-o criză profundă politică în Republica Moldova, în imediata vecinătate a UE și NATO la Prut, un stat cu instabilitate cui i-ar fi convenabil?România nu a investit în presa independentă și de calitate în Republica Moldova... Matei Adrian Dobrovie: „Nu este convenabil nimănui decât Rusiei, dar Rusiei îi convine și menținerea actualului statu-quo. România nu a făcut ceea ce trebuia să facă pentru ca să obțină un alt rezultat. Deci, pe de o parte, nu a susținut sub nicio formă, ba chiar a atacat, au fost portaluri media finanțate din România care au atacat forțele politice din blocul ACUM. România nu a investit în presa independentă și de calitate în Republica Moldova și lucrul acesta s-a văzut. Deci, în campania electorală a contat extrem de mult și contează în fiecare campanie electorală faptul că ai, pe de o parte, propagandă rusească masivă, căreia România nu-i contrapune nimic. Mai mult decât atât, ai dezinformare și încercarea Rusiei și nu numai, și a propagandei oligarhice locale de a influența rezultatul alegerilor. Am văzut ce resurse disproporționate au fost aruncate în această luptă electorală, și anume: PSRM și PD au dispus nu numai de sume foarte mari de bani, ci și de expunere mediatică, și de adevărate mașinării de luptă, ca să spun așa, prin trusturile media pe care le controlează, pe când opoziția antioligarhică a avut la dispoziție mijloace foarte puține și financiare, și media, astfel încât să își poată face cunoscute opiniile.”Europa Liberă: Dvs., aleșii poporului din România, discutați în Parlamentul de la București despre spațiul informațional comun românesc, despre problemele presei moldovenești, despre nevoia creării unui fond de susținere a presei din Republica Moldova. Discuțiile acestea durează mai mult de un an?Am obținut promisiunea că acest Consiliu consultativ mass-media va fi reluat... Matei Adrian Dobrovie: „Da, durează într-adevăr de mult timp și am insistat într-adevăr personal foarte mult pe lângă Ministerul Românilor de Pretutindeni pentru reluarea acelui Consiliu consultativ mass-media ca o structură de implementare a spațiului informațional comun. Am obținut de la Ministerul Românilor de Pretutindeni promisiunea că acest eveniment, acest consiliu va fi reluat anul acesta și, totodată, atât cu societatea civilă, cât și cu jurnaliști din Republica Moldova am realizat un fond, i-am spus Fond pentru Cooperare și Coeziune Mass-Media România – Republica Moldova. Am gândit două instrumente financiare: unul l-am numit „Instrumentul financiar consolidarea mass-media”. Acesta ar fi destinat trusturilor de presă, agențiilor de știri, televiziunilor și altor instituții media cu experiență dovedită de minimum trei ani și ar urma să aibă fonduri alocate totale de 750 de mii de euro. Și al doilea instrument financiar cu o pondere mai mică l-am gândit ca fiind destinat inițiativelor jurnalistice bazate pe idei inovatoare și metode noi de utilizare a tehnologiilor moderne în mass-media, precum și investigațiilor jurnalistice. Acesta ar fi destinat jurnaliștilor independenți, freelancer-ilor, unor redacții mai mici, unor posturi de radio ș.a.m.d. Bugetul total ar fi undeva la 250 de mii de euro și finanțarea acordată unui proiect poate varia între 5.000 și 45.000 de euro. Trebuie să precizez aici că durata minimă a unui proiect ar fi de șase luni. Deci, practic, aceste instrumente sunt gândite pentru ca statul român să finanțeze direct, adică organele de presă din Republica Moldova să poată aplica direct la granturi românești, să nu mai trebuiască să treacă ca ceilalți bani prin filtrul guvernamental.”

