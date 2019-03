Facebook şi Instagram au căzut în mai multe țări. Și Republica Moldova este afectată

21:50

Cei care vor să-și ia rămas bun de la regizorul Viorel Mardare sunt așteptați, astăzi, începând cu ora 17:30 până mâine la 12:30, la Biserica Teodora de la Sihla (str.Pușkin, 20a). Luni, la ora 13:00, acesta va fi adus la Cimitirul Armenesc, unde va fi înmormântat. Amintim, că regizorul Viorel Mardare...