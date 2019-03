Și la tine n-au mers azi rețelele sociale? Facebook şi Instagram, afectate de probleme tehnice

16:50

În premieră pentru Republica Moldova, fotograful Natalia Cobzac în colaborare cu Asociația părinților de copii cu Sindrom Down din Republica Moldova, organizează în perioada 7-23 martie expoziția fotografică cu genericul ,„Un Soare printre Noi”, dedicată copiilor cu Sindroml Down din Republica Moldova, gazda expoziției este Sala cu Orgă. Expoziția are drept scop sensibilizarea publicului față […]