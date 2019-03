Recomandări #diez. Evenimente la care să mergi joi, 14 martie

14:15

15 tineri din Republica Moldova au fost premiați pentru cele mai bune planuri de afaceri în cadrul Seed Forumului și a Conferinței de închidere a Proiectului „Joint Opportunities in Business for Youth". În total 60 de tineri din Republica Moldova și Ucraina au fost instruiți în domeniul antreprenorial și au participat la o serie de activități, care s-au încheiat cu prezentarea planului de afaceri și premierea celor mai bune și realiste idei cu impact socio – economic și transfrontalier.