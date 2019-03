Și Moldova interzice zborurile cu aeronavele de tip Boeing, după tragedia din Etiopia

18:10

Aurelia Litvin este una dintre profesoarele care a acordat un interviu pentru Jurnal TV, în care, spune ea, a declarat că reforma salarială a fost una aşteptată, deoarece le-au adus mai mulţi bani în buzunarele cadrelor didactice. În reportajul difuzat de acest post se afirma însă contrariul. Aurelia Litvin susţine că mai multe declaraţii de ale ei, dar şi ale altor colegi, au fost scoase din context. „Atunci când am dat interviul, deci practic prima parte până la început, totul a fost scos. Eu am spus că majorarea de salariu este, e binevenită, noi am aşteptat-o. Puţin, mă rog, noi ca personal administrativ am suferit o mică deviere şi am menţionat că mie, în calitate de şefă de catedră, mi s-au adăugat doar două clase.