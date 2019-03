Fiecare al treilea deputat din Parlamentul nou-ales este jurist, iar fiecare al patrulea – economist

07:10

Compania Fly One a oferit detalii despre avionul care luni seara a decolat spre Moscova și s-a întors de urgență pe Aeroportul Internațional Chișinău după o oră de zbor. Potrivit companiei, echipajul a luat această decizie după ce a observat că altitudinea cabinei crește, ceea ce ar putea duce la o eventuală depresurizare. „Echipajul a […]