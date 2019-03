Rusia: legea ce impune pedepse pentru „fake news” și ofense aduse statului a fost trimisă la promulgare președintelui Putin

09:30

Parlamentul European a votat in mod covîrșitor aprobarea unui raport prin care Rusia „nu mai poate fi considerata un partener strategic” al Uniunii Europene și Uniunea nu poate să își imagineze o revenire la relatiile de dinainte pînă ce Moscova nu pune în aplicare în întregime acordul de la Minsk, din 2015 - care defineste masurile ce trebuie luate pentru a se ajunge la pace in estul Ucrainei - și pina nu este restabilită integrotatea teritorială a Ucrainei”. Raportul aprobat nu are valoarea de lege, dar reprezinta pozitia oficiala a Uniunii Europene in relația cu autoritățile de la Moscova. In document se mai exprima „profunda îngrijorare a europarlamentarilor față de legăturile dintre guvernul de la Moscova si partidele și guvernele de extremă dreapta si populiste din Uniunea Europeana, precum cel din Ungaria” și cere crearea unui mecanism al Uniunii Europene prin care să se monitorizeze finanțarea partidelor politice. Raportul cere să fie luate masuri in toate țările comunitare pentru „a se evita ca anumite partide și mișcări să fie folosite pentru a destabiliza Uniunea Europeana din interior”. In raport se exprima îngrijorari serioase legate de potențiale spălari masive de bani prin banci europene de catre companii și indivizi din Rusia incercindu-se „legitimarea corupției” și se cere țărilor comunitare să pună capăt programelor de acordare a pasapoartelor și cetăteniei europene in schimbul unor investitii.