Programul „Drumuri Bune 2” – cel mai mare șantier de renovare și modernizare a infrastructurii rutiere de care a avut parte Republica Moldova

14:45

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova anunță despre suspendarea operațiunilor aeriene cu aeronave de tip Boeing 737-8 și 737-9, după catastrofa aviatică de duminică din Etiopia, dar și accidentul din 2018, din Marea Java.Începând de astăzi, 13 martie 2019, ora 10.00 (UTC), se interzice operarea aeronavelor de tip Boeing 737-8 și 737-9, toate numerele de serie, de către operatorii aerieni din Republica Moldova și operatorii aerieni străini care efectuează zboruri spre, dinspre sau deasupra teritoriului Republicii Moldova, se spune într-un comunicat al AAC.Potrivit ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, siguranța pasagerilor trebuie să fie o prioritate pentru Autoritatea Aeronautică Civilă.„Trebuie să garantăm siguranță pasagerilor, iar în cazurile critice să se intervină imediat pentru identificarea soluțiilor. Directiva emisă de AAC va eficientiza confortul și siguranța pasagerilor noștri”, a menționat Chiril Gaburici.Directiva este emisă ca măsură de precauție pentru siguranța pasagerilor, echipajelor și persoanelor de la sol din Republica Moldova, în contextul accidentului aeronautic din 10 martie 2019, cu implicarea aeronavei de tip Boeing Model 737-8 "MAX" operată de către Etiopian Airlines, în care au murit 157 de persoane, și a unui accident cu aeronavă de același tip al Lion Air 610, care a avut loc pe 29 octombrie 2018 și la bordul căreia se aflau 189 de oameni.10 martie 201929 octombrie 2018 Indonesian rescue team members collect debris of Lion Air flight JT610, that crashed into the sea, at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia, on October 29, 2018. Photo: Antara Foto/Indriyanto Eko Suwarso via Reuters