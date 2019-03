Un lot de telefoane mobile, ascuns în microbuzul de pe ruta Odessa-Chișinău

17:10

Președintele Parlamentului Andrian Candu a semnat astăzi și a transmis pentru promulgare nouă legi aprobate prin angajare de răspundere a Guvernului . Printre acestea este proiectul despre acordarea a 600 de lei de Paști și un proiect care va permite indexarea pensiilor cu 5,3% din 1 aprilie. Guvernul și-a asumat răspunderea pe mai multe legi […] The post Nouă legi, aprobate prin angajare de răspundere a Guvernului, au fost transmise pentru promulgare președintelui Dodon appeared first on Moldova.org.