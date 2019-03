Toate grădinițele de stat din țară au fost conectate la sistemul MPay

03:30

O femeie a cumpărat mai multe bilete instantanee în valoare de un dolar, iar cînd a văzut că are noroc, a mai cumpărat 30 de bilete.O locuitoare a statului american Virginia, Deborah Brown a cîștigat la loterie de 30 de ori într-o singură zi. Informaţia vine din partea The New York Times.Locuitoarea oraşului Richmond s-a lăsat condusă de intuiție, care i-a sugerat că va avea astăzi noroc ş