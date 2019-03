FOTO // Câți ani are cel mai TÂNÂR deputat în Parlamentul nou-ales?

17:00

Republica Moldova se regăseşte în acest clasament pe poziția 103 (este pentru prima dată în istoria acestui clasament), cu un PIB pentru apărare sub 0,4% - un buget de 30 mln. dollari. Are doar 5.100 de membri activi din prima linie și 60.000 de rezerviști*, alături de 3 aeronave (de transport), 0 tancuri (în regiunea separatista aflată sub ocupația Federației Ruse - 26), 341 blindate, 72 piese de artilerie de diferite modele, din care 11 aruncător de proiectile reactive. În comparație - regimul separatist de la Tiraspol dispune la moment de 110 piese de artilerie, din care 80 aruncătoare de proiectile reactive.La rândul său România (Pwlrndx of 0.6461. În 2018 - 0.7205) ocupă locul 40 (fără schimbări în comparație cu anul 2018) într-un top al puterii armatei la nivel mondial, între 137 de ţări (în 2018 au fost 136 țări), conform unui index realizat de Global Fire Power. Ucraina (Pwlrndx of 0.5082. În 2018 - 0.