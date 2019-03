Iulian Fota: „Deveselu și Kogălniceanu rămân baze militare românești, care sunt puse la dispoziția aliatului american”

11:40

Secretarul general al Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, Andreas Kiefer, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă despre cazurile Chirtoacă, Năstase și tendințele secesioniste din anumite regiuni europene. Europa Liberă: Domnule Kiefer, în 2018 Congresul a fost pus într-o situație fără precedent, când după ce a recunoscut alegerile pentru primăria Chișinăului, câștigate de dl Andrei Năstase (între timp parlamentar) acestea au fost anulate. Știu că atunci, raportoarea dna Gunn Marit Helgesen ne-a declarat că Congresul va face demersuri să repare acea situație. Andreas Kiefer: „Încă analizăm acest fenomen și încercăm să vedem în ce condiții un primar ales poate fi dat jos. Și mă refer nu doar la dl Năstase, ci și la dl Chirtoacă, în sensul că încă analizăm dacă chiar și un referendum poate revoca un primar ales. În plus, suntem preocupați să vedem ce motivează sau nu cetățenii să participe la alegeri sau să candideze. Congresul este o reuniune politică a aleșilor locali și regionali din 47 de state membre și acționează ca un forum de schimb de experiență, ca organism consultativ al Comitetului de Miniștri, un organism de monitorizare, care observă implementarea Cartei autoguvernării locale și regionale, observând alegerile, dar și un organism care veghează ca ce a rezultat la alegeri să fie aplicat. Ne-am focusat în 2018 pe situația primarilor, mai ales a primarilor asupra cărora se manifestă amenințări din partea justiției, guvernului, organizații criminale sau chiar cetățeni. Cazul domnului Andrei Năstase, atunci când a candidat la primărie și i s-a anulat mandatul, este unul deosebit. Încă analizăm această speță.”Cazul domnului Andrei Năstase este unul deosebit... Europa Liberă: Pe întreg continentul european se observă o revigorare a mișcărilor de autonomie. Scoția, Spania, Moldova, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan. În fostul spațiu sovietic avem în plus și zone gri cu conflicte înghețate și cu trupe străine pe sol. Reprezentanții acestor regiuni se reunesc în Congres. Care este poziția Congresului față de aceste tendințe? Andreas Kiefer: „Am avut o dezbatere în Congres despre felul în care poate fi implementată Carta autoguvernării locale și regionale acolo unde nu toate teritoriile unei țări se află sub controlul guvernului acelei țări. Această dezbatere se referă la Moldova cu Transnistria, la Ucraina cu Donbas și Crimeea, dar și Georgia cu Abhazia. După părerea noastră, Carta autoguvernării și toate principiile de acolo trebuie fie aplicate peste tot.”Europa Liberă: Deși în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei Rusia nu mai are reprezentanți, boicotând lucrările APCE, în Congres are. Se punea la un moment dat chiar problema excluderii Rusiei din APCE, asta în timp ce Moscova amenința că se retrage din organizație. La Congres lucrați cu Rusia însă. Cu toate acestea, nu aveți acces în zonele ocupate de Rusia în Ucraina sau Azerbaidjan.Andreas Kiefer: „Avem prin intermediul Congresului o bază de dialog cu delegația rusă, care participă la lucrările Congresului, iar un membru al delegației ruse este chiar vicepreședinte al Congresului. Aceasta este o tradiție pe care nu am rupt-o. Pe de altă parte, Consiliul Europei recunoaște granițele Ucrainei așa cum sunt ele recunoscute la nivel internațional. De aceea, nu putem merge în Crimeea nici când mergem să monitorizăm alegerile sau să analizăm implementarea Cartei în Ucraina, dar nici când mergem în Rusia, pentru că Crimeea nu este recunoscută internațional ca aparținând Rusiei.”Europa Liberă: Mii de persoane din Crimeea și Donbas și-au părăsit casele și trăiesc acum în alte părți ale Ucrainei. Vorbim de așa numitele persoane dislocate. Știu că exista o preocupare la nivelul Congresului ca aceste persoane să aibă drept de vot.Credem că sloganul UE „Unitate în diversitate” trebuie să se aplice și în administrația locală și regională... Andreas Kiefer: „Am început, în 2018, cu măsuri de asigurare a dreptului la vot al persoanelor dislocate ca măsură de integrare a acestora. Există prevederi pentru alegerile naționale, dar pentru alegerile locale încă nu. Ca atare, Congresul a adoptat prevederi care să permită persoanelor dislocate să participe la alegerile locale. Însă ne preocupă și migrația venită din exterior: minorii neînsoțiți, femeile care au migrat, problemele de la graniță, care pot fi diferite, de la țările care primesc migranți - Turcia, Italia sau Grecia, la țările de tranzit, ca țările balcanice. Autoritățile locale sunt nevoite să ia decizii în lipsa unui cadru legislativ sau a mijloacelor financiare. Focusul nostru este acum integrarea migranților.”Europa Liberă: Migrația, tendințele secesioniste, degradarea standardelor democratice… Care sunt cele mai îngrijorătoare tendințe de care se ocupă actualmente Congresul?Andreas Kiefer: „Am avut o dezbatere în Congres despre regionalism și separatism versus regionalizare. Apoi, o alta, care opunea self-governance to selfish-governance. Altfel spus, unde este limita autoguvernării și când este depășită și se ajunge la o guvernare egoistă cu tendințe secesioniste. Noi credem că sloganul UE „Unitate în diversitate” trebuie să se aplice și în administrația locală și regională. Guvernele naționale trebuie să respecte diversitatea și o aprecieze. O guvernare responsabilă la nivel local și regional poate contribui la limitarea tendințelor secesioniste.”