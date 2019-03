Zeci de copii din capitală, în vizită la Centrul Chinologic al Inspectoratului General al Poliției

20:50

Două susori gemene de origine română au fost găsite moarte vineri dimineață într-un lac din parcul Montsouris din Paris. Anchetatorii nu exclud ipoteza unei sinucideri, mai ales că în zonă a fost descoperită o scrisoare de adio. Incidentul șocant a avut loc vineri dimineață în zona lacului din parcul Montsouris. Alerta a fost... The post TRAGEDIE în Franța! Două românce, surori gemene, au fost găsite moarte într-un parc din Paris appeared first on Regional.md.