Cum construiești o relație în business bazată pe încredere, cu Stela Dropca

10:00

Pentru a eradica corupția în sistemul judiciar, procurorii și judecătorii ar trebui să fie aleși de către popor, astfel, nu vor deservi intersele celor care au fost investiți în aceste funcții. Acest model funcționează bine în SUA și este o bună practică care merită să fie aplicată și în Moldova. Ideea a fost lansată azi […] The post Oleg Binzar: “Judecătorii și procurorii din Moldova trebuie să fie aleși de popor” appeared first on Moldova Times.