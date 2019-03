Muravschi: Blocul electoral ACUM se evidențiază prin demagogie, sper că astfel de persoane niciodată nu vor ajunge la putere

20:45

Curtea Constituţională a confirmat astăzi rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, odată cu validarea mandatelor de deputaţi. Şedinţa Curţii a avut loc cu participarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale (CEC) şi a candidaţilor electorali, care şi-au prezentat poziţiile în faţa Curţii. Curtea a hotărât următoarele: Se respinge ca nefondat capătul cererii depuse de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” cu privire la anularea rezultatelor alegerilor în circumscripțiile uninominale nr. 4 (or. Râșcani), nr. 17 (or. Nisporeni), nr. 18 (mun. Orhei), nr. 47 (orașele Camenca, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol) și nr. 48 (or. Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender). Se respinge ca nefondat capătul cererii depuse de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” cu privire la modul de repartizare a mandatelor de deputați în circumscripția națională. Având în vedere faptul că de laalegerea primuluiParlament al Republicii Moldova, care a funcționat în perioada anilor 1990-1994, și până la expirarea mandatului ultimului Parlament, care a fost ales pe 30 noiembrie 2014, în Republica Moldova au fost alese nouă legislaturi, Curtea Constituțională: - confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 în circumscripția națională; - confirmă rezultatele alegerilor Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 în circumscripțiile uninominale: nr. 1, or. Briceni; nr. 2, or. Ocnița; nr. 3, mun. Edineț; nr. 4, or. Râșcani; nr. 5, or. Glodeni; nr. 6, or. Drochia; nr. 7, mun. Soroca; nr. 8, or. Florești; nr. 9, mun. Bălți; nr. 10, mun. Bălți; nr. 11, or. Fălești; nr. 12, or. Sângerei; nr. 13, or. Rezina; nr. 14, or. Telenești; nr. 15, or. Călărași; nr. 16, mun. Ungheni; nr. 17, or. Nisporeni; nr. 18, mun. Orhei; nr. 19, com. Ivancea; nr. 20, mun. Strășeni; nr. 21, or. Criuleni; nr. 22, or. Ialoveni; nr. 23, mun. Chișinău; nr. 24, mun. Chişinău; nr. 25, mun. Chişinău; nr. 26, mun. Chişinău; nr. 27, mun. Chişinău; nr. 28, mun. Chişinău; nr. 29, mun. Chişinău; nr. 30, mun. Chişinău; nr. 31, mun. Chişinău; nr. 32, mun. Chişinău; nr. 33, mun. Chişinău; nr. 34, or. Anenii Noi; nr. 35, or. Căușeni; nr. 36, or. Ștefan Vodă; nr. 37, com. Răzeni; nr. 38, mun. Hâncești; nr. 39, com. Sărata Galbenă; nr. 40, or. Cimișlia; nr. 41, or. Leova; nr. 42, or. Cantemir; nr. 43, mun. Cahul; nr. 44, or. Taraclia; nr. 45, mun. Comrat; nr. 46, or. Ceadâr-Lunga; nr. 47, orașele Camenca, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol; nr. 48, or. Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender; nr. 49, la est de Republica Moldova; nr. 50, la vest de Republica Moldova și nr. 51, Statele Unite ale Americii, Canada. Se validează mandatele deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, în circumscripția națională, după cum urmează: PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA” Ceban Ion Smirnov Eduard Țîrdea Bogdat Koksal Ivanna Dolință Alla Gaiciuc Victor Golovatiuc Vladimir Răileanu Adela Furculiță Corneliu Bologan Victor Odnostalco Vladimir Mudreac Radu Țurcan Vladimir Zabunov Ivan Burduja Petru Teterea Oleg Cunețchi Tatiana Vartanean Gaik BLOCUL ELECTORAL „ACUM PLATFORMA DA ȘI PAS” Slusari Alexandru Grosu Igor Munteanu Igor Țîcu Octavian Nicolaescu-Onofrei Liliana Litvinenco Sergiu Moțpan Chiril Plîngău Dinu Nantoi Oazu Marian Radu Gherman Doina Spătaru Arina Roșca Veronica Macari Stela PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA Candu Andrian Botnari Constantin Babuc Monica Bîtca Vasile Sîrbu Serghei Cebotari Vladimir Andronachi Vladimir Drăguțanu Otilia Rotundu Svetlana Ivanov Violeta Agache Angel Vitiuc Vladimir Vremea Igor PARTIDUL POLITIC „ȘOR” Jardan Petru Albot Maria Ulanov Denis Apostolova Reghina Fotescu Vadim Se validează mandateledeputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, în circumscripțiile uninominale, după cum urmează: Circumscripția uninominală nr. 1, or. Briceni – Greceanîi Zinaida (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 2, or. Ocnița – Lozovan Irina (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 3, mun. Edineț – Sîrbu Oleg (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 4, or. Râșcani – Mizdrenco Vladimir (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 5, or. Glodeni – Leucă Ion (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 6, or. Drochia – Padnevici Corneliu (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 7, mun. Soroca – Pilipeţcaia Alla (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 8, or. Floreşti – Nichiforciuc Eugeniu (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 9, mun. Bălți – Usatîi Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 10, mun. Bălți – Nesterovschi Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 11, or. Fălești – Savva Oleg (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 12, or. Sângerei – Brașovschi Gheorghe (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 13, or. Rezina – Graur Eleonora (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 14, or. Telenești – Ciobanu Maria (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 15, or. Călărași – Ciubuc Nicolae (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 16, mun. Ungheni – Guzun Ludmila (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 17, or. Nisporeni – Plahotniuc Vladimir (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 18, mun. Orhei – Șor Ilan (Partidul Politic „Șor”) Circumscripția uninominală nr. 19, com. Ivancea – Tauber Marina (Partidul Politic „Șor”) Circumscripția uninominală nr. 20, mun. Strășeni – Filip Pavel (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 21, or. Criuleni – Carp Lilian (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 22, or. Ialoveni – Vovc Liviu (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 23, mun. Chișinău – Lipskii Oleg (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 24, mun. Chișinău – Bolea Vasile (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 25, mun. Chișinău – Grigoriu Inga (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 26, mun. Chișinău – Reniţă Iurie (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 27, mun. Chișinău – Bolea Vladimir (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 28, mun. Chișinău – Batrîncea Vlad (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 29, mun. Chișinău – Lebedinschi Adrian (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 30, mun. Chișinău – Perciun Dan (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 31, mun. Chișinău – Novac Grigore (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 32, mun. Chișinău – Popșoi Mihail (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău – Năstase Andrei (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 34, or. Anenii Noi – Jizdan Alexandru (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 35, or. Căușeni – Repeșciuc Grigore (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 36, or. Ștefan Vodă – Jolnaci Alexandru (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 37, com. Răzeni – Frunze Petru (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hâncești – Botnari Alexandru (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 39, com. Sărata Galbenă – Buza Ghenadie (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 40, or. Cimișlia – Diacov Dumitru (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 41, or. Leova – Grețu Efrosinia (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 42, or. Cantemir – Bacalu Elena (Partidul Democrat din Moldova) Circumscripția uninominală nr. 43, mun. Cahul – Groza Ion (Candidat independent) Circumscripția uninominală nr. 44, or. Taraclia – Tatarlî Chiril (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 45, mun. Comrat – Suhodolski Alexandr (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 46, or. Ceadâr-Lunga – Gagauz Fiodor (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 47, orașele Camenca, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol – Oleinic Alexandr (Candidat independent) Circumscripția uninominalănr. 48, or. Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender – Melnic Viorel (Candidat independent) Circumscripția uninominală nr. 49, la est de Republica Moldova – Para Gheorghii (Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”) Circumscripția uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova – Sandu Maia (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Circumscripția uninominală nr. 51, SUA, Canada – Alaiba Dumitru (Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”) Se confirmălistele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova: 1) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” – 25 de candidați; 2) din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” – 33 de candidați; 3) din partea Partidului Democrat din Moldova – 37 de candidați; 4) din partea Partidului Politic „Șor” – 44 de candidați. Se trimiteprezenta hotărâre Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei Electorale Centrale. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea integrală - pe pagina web a Curţii: www.constcourt.md.