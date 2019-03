(foto/video) Accident rutier care costă 14 milioane de dolari! Cum s-a întâmplat o astfel de tragedie?

09:20

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o întrevedere cu reprezentanții companiei chineze Huawei. Subiectul discuției a vizat dezvoltarea sectorului IT, precum și inovațiile în domeniile telecomunicațiilor şi tehnologiilor informaționale. Mai mult, reprezentanții companiei Huawei au apreciat modelul parcului IT din Republica Moldova, menționând că sunt interesați de promovarea si implementarea avantajelor acestuia și în…