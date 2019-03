Decizie definitivă: Criminala de la metroul din București, condamnată la închisoare pe viață

12:20

„Ne-am asumat un singur parteneriat - cu cetățenii RM. Am semnat un angajament public în fața întregii țări. Am repetat și vom repeta - nu suntem ca ei. Ne respectăm cuvântul dat și angajamentele. Atât Plahotniuc și Dodon caută să-și mascheze alianța și negocierile pe are le poară încă înainte de votul din 24 februarie. Rezultatele târgului lor - au decis să foloseasă blocul ACUM pe post de primă opțiune, ca mai apoi să formalizeze o coaliție obscură, fie să decidă de comun acord alegerile antic...