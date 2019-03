Italia interzice copiilor nevaccinați să meargă la școală. Părinții care nu au dovada imunizării riscă amenzi usturătoare

13:00

Numărul pacienților diagnosticați cu boli rare crește de la an la an, iar grav este că nu toți sunt diagnosticați la timp. Cei care primesc un diagnostic cert pot urma un tratament de susținere, iar aceasta le îmbunătățește calitatea vieții. De cealaltă parte, există cazuri când pacienții decedează. Medicii atenționează că este vital să facem screening-urile prenatale și neonatale indicate. Acum în Moldova trăiesc cu diverse boli aproximativ 1.200 de pacienți, în mare parte copii.