Sandu și Năstase nici nu au ajust în Parlament și fac prima gafă colosală! Expert constituțional: Până și un diletant știe că nu poți vota legi fără să alegi conducerea legislativului, întâi

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre situația politică internă din țara noastră după aprobarea de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova a rezultatelor alegerilor parlamentare. În context, șeful statului l-a anunțat pe ambasador că posibil săptămîna viitoare va anunța convocarea primei ședințe a noului Parlament. „De asemenea, am acordat o atenție deosebită dezvoltării relațiilor bilaterale, în context, am examinat perspectivele realizării înțelegerilor asupra cărora am convenit cu Președintele Federației Ruse. Cu satisfacție am remarcat implementarea deplină și în termenele stabilite a înțelegerilor cu privire la tranzitul liber al mărfurilor moldovenești prin Ucraina pe piața rusă, fără plata taxelor vamale, începînd cu 1 ianuarie 2019 și amnistia migrațională pentru moldovenii care lucrează în Federația Rusă”, a scris Igor Dodon pe Facebook.