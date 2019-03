Studenții americani au provocat un incendiu încercînd să gătească paste

19:30

Autoritățile au dat publicității, recent, concluziile investigației privind moartea unei fetițe de 14 ani, al cărei trup a fost descoperit într-o groapă din spatele rulotei părinților. Și asta nu a fost tot! În aceeași groapă, poliția a descoperit corpul fratelui său. Ce s-a întâmplat acolo depășește orice imaginație! Atenție, detaliile... The post O fetiță care și-a trăit viața în cușcă, găsită moartă. Atenție, detaliile sunt șocante și vă pot afecta emoțional! appeared first on Regional.md.