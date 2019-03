Brazilia: 11 morți în urma unor inundații puternice

11:00

Starea pasajelor subterane din capitală continuă să se agraveze, în condițiile în care municipalitatea nu întreprinde măsuri pentru a le renova și a le aduce într-o stare acceptabilă. De la an la an, autoritățile dau asigurări că subteranele vor fi reparate, iluminate și curățate, însă deocamdată rămânem doar cu promisiuni. La ședința serviciilor Primăriei din 11 martie curent, primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a declarat că în acest an vor fi renovate patru treceri subterane.