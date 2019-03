Incident la Uzina Metalurgică din Râbnița. Care este pericolul?

11:50

La inițiativa deputatului Sergiu Sârbu, Parlamentul votat la 24 februarie va fi de legislatura a X-a. Curtea Constituțională a decis renumerotarea legislaturilor ieri, în cadrul dezbaterilor ședinței de confirmare a rezultatelor alegerilor. Sârbu a spus că numerotarea actuală ține de perioada sovietică și ar fi corect ca numerotarea să înceapă de la Independență încoace. „Venim cu o […] The post Inițiativă liberală respinsă de Parlament în 2012, astăzi înaintată de PD și acceptată de Curtea Constituțională appeared first on Moldova.org.