Momentul când vântul puternic a smuls acoperișul școlii din satul Mândrești, Telenești// VIDEO

09:50

Cei care vor să-și ia rămas bun de la regizorul Viorel Mardare sunt așteptați, astăzi, începând cu ora 17:30 până mâine la 12:30, la Biserica Teodora de la Sihla (str.Pușkin, 20a). Luni, la ora 13:00, acesta va fi adus la Cimitirul Armenesc, unde va fi înmormântat. Amintim, că regizorul Viorel Mardare s-a stins din viață în […]