Rețete și rețele, 11 Martie

Curtea Constitutionala a decis sambata sa valideze alegerile din 24 februarie. Totodata, Inalta Curte a respins cererle blocului ACUM privind anularea rezultatelor din circumscriptiile Rascani, Orhei, Nisporeni si regiunea transnistreana. Apropo de cele doua circumscriptii din Transnistria. O decizie cel putin curioasa, in contextul in care in rapoartele observatorii internationali indicau ca anume acolo au fost semnalate cele mai multe fraude. Despre transportarea alegatorilor si mituirea acestora cu cate 20 de dolari s-a vorbit si in Parlamentul European. Nu, Curtea Constitutionala nici nu-si pune problema. Stampila, validat! Experimentul electoral trece. Iata si de aceasta data. Vom discuta acest subiect in aceasta seara insa vom incepe cu un subiect la zi. Partidul Socialistilor a declarat presei ca este gata sa inceapa discutiile in sensul formarii unei majoritati parlamentare, iar primii chemati au fost membrii blocului ACUM. Cu ce raspuns a venit blocul ACUM vedeti in urmatorul reportaj.