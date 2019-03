19 pasageri au fost răpiți de indivizi înarmați dintr-un autocar, în Mexic

10:50

O capră a fost aleasă primar de către locuitorii orașului Fair Haven, din statul american Vermont. Animalul are și un nume predestinat pentru această funcție, fiind botezată Lincoln de stăpânii săi, scrie Libertatea. Localitatea are aproximativ 2.500 de rezidenţi și nu are un primar oficial, ci un „administrator” care se ocupă de gospodărirea aşezării.