Zinedine Zidane este noul antrenor al lui Real Madrid

15:50

Cu prilejul „Zilei Internaționale a Femeii – 8 MARTIE”, Conducerea Inspectoratului de Poliţie Hînceşti a felicitat Bunicuţele şi Nepoţelele Grijulii din raionul Hînceşti cu Sărbătoarea de 8 Martie, dorindu-le multă sănătate, bucurii, forțe pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor şi un 8 Martie cât mai frumos. Totodată, „Bunicii Grijulii” din raionul Hînceşti... The post Elevii din raionul Hîncești au fost premiați de AO „Bunicii Grijulii” și IP HÎNCEȘTI appeared first on Regional.md.