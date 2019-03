Ziarul de Gardă își șterge picioarele de 610 mii de moldoveni − atacă decizia Guvernului de a le acorda câte 600 de lei de Paști

14:00

Svetlana Sainsus, co-fondatoarea platformei caritate.md, a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, în cadrul unei întâlniri cu angajații Inspectoratului General de Poliție, ce a simțit în cele patru luni cât s-a izolat în propria casă, pentru că era privită cu ură, atât ea, cât și copilul ei, respins de profesori și colegii de la școală.„Totul era deja frumos, donațiile au început, lumea deja mă cunoștea, apăruseră primele reportaje despre mine la televizor, dar aveam o mare problemă: toți acești copii se adresau cu sute de scrisori. Eu le explicam că primele cazuri au ieșit întâmplător și nu sunt sigură că aș putea să-i ajut și pe ei. Niciodată nu mi-a fost rușine să cer pentru cineva. Pentru mine era mult mai importantă viața acestui copil, decât rușinea sau ce o să spună ei după asta, că eu am venit și am cerut. Părea totul atât de frumos ca să fie adevărat. Am spus: „nu are cum, trebuie acuș să se întâmple ceva”.