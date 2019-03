Elton John îşi va lansa „prima şi unica” autobiografie în luna octombrie

Volumul va fi lansat în octombrie de Macmillan’s Henry Holt & Co. În prezent, artistul întreprinde turneul mondial „ Farewell Yellow Brick Road”, anunţat ca fiind ultimul. Un film biografic, centrat pe anii de început ai carierei lui Elton John, va fi lansat pe 24 mai. „Rocketman” îi are în distribuţie pe Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden şi Jamie Bell, notează News.ro. Reginald Kenneth Dwight, născut pe 25 martie 1947, este cunoscut sub numele de scenă Elton John. Este compozit...

