Fetița, care a beneficiat de primul transplant hepatic la un copil în R. Moldova, a decedat

„Înainte de a intra în casa Dnei Raisa, Dna. Tintiuc (medicul echipei „Aripile Speranței", Orhei) ne-a prevenit: „Stadiul cancerului aici e atât de avansat, încât s-a ajuns la putrefacție. Mirosul este particular". Eu cu Anastasia am zis „Okay, mulțumim de avertizare" și am pătruns în apartament", povestește Cristina Sârbu, Fundraiser, SMM&Comm. Manager, în cadrul Hospices