"Game of Thrones". George R. R. Martin, despre finalul serialului: „M-au depăşit deja de mai mulţi ani" (VIDEO)

Scriitorul american George R. R. Martin, autorul seriei literare "A Song of Ice and Fire", care stă la baza serialului "Game of Thrones", a dezvăluit că nu cunoaşte modul în care se va încheia această producţie de televiziune realizată de postul HBO, informează site-ul cotidianului Le Figaro.

