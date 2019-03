Incendiu la un depozit de la mănăstirea Hârbovăț. Focul a distrus 50% din suprafața construcției// FOTO

09:00

Duminică, 10 martie, în Parcul Râșcani din capitală vor avea loc lucrări de curățare generală a teritoriului. Lucrările vor începe la ora 12:00. Toți participanții vor primi pungi de gunoi și mănuși. Acțiunea va fi însoțită de muzica și sprijinul MC. De asemenea, organizatorii și sponsorii evenimentului vor pregăti băuturi și gustări gratuite pentru participanți.