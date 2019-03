Albot, în turul 3 la Indian Wells

21:20

Marina Tauber, numarul 2 in Partidului Sor, primarul comunei Jora de Mijloc si figuranta in raportul Kroll privind furtul miliardului s-a evidentiat printr-un comportament agresiv fata de presa. Cand si in ce context au sarit scantei din Tauber, vedeti in cele ce urmeaza.