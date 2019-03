IGSU: 13 judete si Capitala, afectate, in weekend, de ploi si vantul puternic

18:15

Schimbarea orei ar putea fi eliminata in 2021, decizia in acest sens urmand sa apartina statelor membre UE, care vor putea alege fie ora de vara, fie ora de iarna, arata Reuters, care precizeaza ca acesta este rezultatul unui vot in Comisia de Transport si Turism din Parlamentul European. Astfel, pentru statele care vor sa ramana la ora de vara, ultima duminica din martie 2021 ar putea fi ultima modificare in acest sens, in vreme ce statele care aleg ora de iarna ar putea schimba ora pentru ultima oara in ultima duminica din octombrie 2020. Statele membre UE trebuie sa isi exprime optiunea in acest sens pana in aprilie 2020.