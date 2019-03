FOTO | Crești, pădure, și te-ndeasă? Tablou apocaliptic în pădurea din Cetireni

13:45

Pentru că tot e luna în care se sărbătorește FEMEIA, ne-am propus să vorbim cu câțiva bărbați despre femeia ideală în viziunea lor. Iată ce au răspuns: 1. Se spune că în spatele succesului unui bărbat se află o femeie, iar în spatele succesului unei femei se află ea însăși. Sunteți de acord cu această afirmație?Sergiu Artene, președintele raionului Călărași:Că în spatele unui bărbat de succes se află o femeie – da, sunt deacord. Dar că în spatele unei femei de succes se află ea însăși, nu sunt de acord. Or, și femeia are nevoie de un bărbat care să o susțină, oricât de puternică ar fi ea. Se știe că femeile iubesc bărbații puternici, în care să găsească un sprijin atunci când au nevoie.2. Care este rolul femeii în societate?Igor Vrănescu, șeful Inspectoratului de Poliție Ungheni:Cred că femeia are rolul principal. Dacă nu ar fi femeia, nu ar fi continuarea vieții. La noi în serviciu femeile sunt egale bărbaților. Nu trebuie să facem discriminare între sexe nici la serviciu și nici în societate.Le doresc femeilor sănătate, răbdare și realizări frumoase în continuare. Dar, în primul rând, răbdare, ca să ne poată răbda pe noi bărbații.3. Există femeia ideală? Cum arată ea?Nicolae Steclari, șeful Secției Sitauții Excepționale Călărași:Da, există. În viziunea mea, o femeie ideală ar trebui să fie, în primul rând, blândă, frumoasă și harnică.4. Ce ați căutat întotdeuna la o femeie?Sergiu Talmaci, șeful Secției epidemiologie a maladiilor transmisibile și managementul urgențelor de la Centrul de Sănătate Publică Ungheni:Este o întrebare provocatoare. Am căutat ceea ce nu mi-a ajuns mie și fără de care nu pot trăi: frumusețe, dragoste, căldură și multe altele. Bărbatul caută mereu o femeie care să fie cu un cap mai sus decât el, o spun cu toată sinceritatea. O femeie deșteaptă poate lua decizii împreună cu bărbatul. Majoritatea decizilor înțelepte le ia femeia. Femeile sunt mai calme și mai lucide la gândire. Numai împreună cu bărbații, femeile pot lua decizii corecte.5. Sunt femei pe care le-ați lua drept model și cine ar fi?Dumitru Trifan, șef Direcție Cultură și Tursim Călărași:În primul rând, un model este soția. Dar toate femeile sunt un model pentru un bărbat, fiecare în felul ei. Știm că femeia este o enigmă, iar odată cu trecerea timpului descoperim în ea perfecțiunea sau... imprefecțiunea.6. Cum credeți, este femeia egală bărbatului?Oleg Blișceac, șeful Direcție Situații Excepționale Ungheni:În unele momente, mai mult decât egale. Zic aceasta, pentru că avem în serviciul nostru femei. Toate își îndeplinesc lucrul nu mai rău decât un bărbat. Atât la serviciu, în societate sau în familie femeile trebuie să fie egale cu bărbații. Le doresc multă sănătate, este important pentru ele și căminul familial. Succese, realizări și mult noroc.În concluzie, vreau să spun că femeia trebuie să meargă de mână cu bărbatul într-un pas și înainte.7. Care este cea mai mare greșeală a unei femei în relația cu un bărbat?Gheorghe Stratan, șeful Inspectoratului de Poliție Călărași:Intersantă întrebare. Eu cred că este sâcâiala. Nu zic asta pentru că eu am parte de așa ceva, dar o zic din ceea ce afirmă alți bărbați. Pe mine nu mă mai sâcâie nimeni de mulți ani, am uitat ce înseamnă asta.8. Ce nu ați înțeles niciodată la o femeie?Victor Crudu, caricaturist, Ungheni:Probabil, logica. E complicată. Femeile au o logică... întortocheată. Logica femeii diferă de cea a bărbatului și e de neînțeles. Am spus primul gând și, de fapt, e un pic de adevăr în aceasta.Mesajul meu pentru femei: Eu le sărut pe toate...Au intervievat: Veronica Gorea, Natalia Junghietu