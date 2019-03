INEDIT! O capră a devenit primarul unei localități din Statele Unite

14:40

„Guvernul își angajează răspunderea pentru ca cei 600 de lei să ajungă de Paști la pensionari și indexarea pensiilor să se facă la timp. Nu se putea aștepta până se trezesc politicienii să accepte dialogul, pentru că rămâneau pensionarii fără bani. Am văzut că politicienii care blochează țara încearcă să spună că nu ne vom îndeplini și alte angajamente. Am o veste proastă pentru ei și una buna pentru cetățeni – le vom îndeplini, așa cum am făcut și cu ajutorul pentru pensionari”, a scris Sergiu Sîrbu.Fruntaşul democrat a dat asigurări că PDM îşi va îndeplini şi celelalte angajamnete, luate în faţa cetăţenilor.„Imediat ce vom avea Parlamentul funcțional și o nouă majoritate, vom supune dezbaterii și celelalte angajamente făcute de PDM în campania electorală, inclusiv alocația pentru copii, până la vârsta de 18 ani.