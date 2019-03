Lilian Carp și Vladimir Cebotari vorbesc despre planurile blocului ACUM și PDM în viitorul Parlament

14:30

O tănără din Republica Moldova a cucerit jurații concursului de talente „The Voice” din Franța. Fata se numește Coco, a cântat piesa All By Myself de Céline Dion și a întors toate cele patru scaune ale juraților. Artiștii i-au lăudat vocea și siguranța în forțele proprii de care dă dovadă în scenă. Din cei patru jurați […]