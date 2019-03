ELECTROCUTAT PENTRU UN SELFIE. Un băiat din România a vrut să-şi facă poză pe un vagon

19:00

O moldoveancă a făcut senzaţie la concursul Vocea Franţei. Corina Coniuc a interpretat piesa lui Celine Dion "All by myself" şi a reuşit să întoarcă toate scaunele juraţilor. Mika, Soprano, Jenifer și Julien Clerc i-au apreciat energia debordantă şi i-au lăudat vocea. Citește mai departe...