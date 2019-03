Ora Expertizei, 10 Martie

22:00

Rezultatul alegerilor din 24 februarie le ofera mai multor dintre persoanele nominalizate de Kroll drept participante la „furtul miliardului” posibilitatea sa ocupe fotolii in Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XXI-a. Una dintre acestea este Marina Tauber, numarul doi din lista Partidului Sor. // Analiza rulajelor bancare ale firmelor implicate in frauda scoate in evidenta faptul ca Tauber a participat nu doar la achizitionarea Unibank-ului, cum s-a aratat in vestitul raport. Ea a fost implicata si la preluarea controlului asupra Bancii de Economii. Totodata, Tauber a fost implicata in transferuri identice cu cele, pentru care fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat.