VIDEO: Incendiu la Cahul! Zeci de hectare de teren au fost mistuite de flăcări

17:50

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi, 5 martie, COD GALBEN de vânt puternic. Conform meteorologilor, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord-vestiс în rafale de până la 15-20 m/s. Codul galben se va menține până mâine, ora 00:00. The post ATENȚIE! COD GALBEN de vânt puternic! appeared first on Regional.md.