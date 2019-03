O agenție de asigurări în SUA nu se zidește peste noapte

09:50

În această săptămână ne așteaptă grele încercări, în special pe cetățenii din R. Moldova stabiliți cu traiul în SUA. E vorba despre cei 13 candidați ai diasporei din SUA și Canada pe care îi vom alege sau nu în Parlament. Pe 24 februarie, cetățenii moldoveni se vor mobiliza de-a binelea și culmea, vor serba Dragobetele […]