EroulMoldovei. Post-mortem pentru Viorel Mardare – regizorul care nu a reușit să-și regizeze viața până la capăt

Corina Cuniuc, originară din Moldova, a cucerit jurații de la The Voice of France, cântând melodia „All by myself” din repertoriul celebrei Celine Dion. Cei patru antrenori i-au lăudat vocea, iar fiecare dintre ei a încercat „să o ademenească” în echipa lui. După evoluție, tânăra s-a prezentat și a comunicat publicului că iubește Franța, dar …