De mâine începe POSTUL MARE. În această perioadă se mănâncă numai de 2 ori pe zi!

17:30

Acte false și falsificate, materie primă pentru confecționarea legitimațiilor de serviciu, tehnică de calcul și valută, sunt doar unele din bunurile ridicate în cadrul perchezițiilor la câteva birouri clandestine din orașul Chișinău. Polițiștii de frontieră au reținut trei tineri moldoveni, bănuiți de săvârșirea infracţiunii de confecţionare, deţinere, vânzare și folosire...