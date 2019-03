Diva latino Jennifer Lopez şi Alex Rodriguez şi-au confirmat logodna

19:15

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Bacău 18 – în intervalul de timp între 08:30 – 16:30; str .Bacău 20-24, Lipcani 19-25, 22-28, Sucevița 27-29, 28-36 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: or. Vatra: str. Feroviarilor 1/2, Ion Pruncul 9014, 9015 – în intervalul de timp între 09:10 – 17:00; or. Vatra: str. M. Eminescu 29/1, 27/1 – în intervalul de timp între 09:30 – 17:00. 3. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Hîjdeu 73, 75, 104, 106, 110, Cahul 9-39, 16-26, Galbena 1-3, 2-8, Gr. Ureche 58-70, 67-73, Sipotelor 2, Sîrbească 7A, Țirilson Rabbi 2, 3, 17-21, Vlahuță Alexandru 1-21, 10-38 – în intervalul de timp între 09:30 – 17:00; str. Șciusev 41-63, 48-62, 90-98, V. Alecsandri 48-54, 89-95, V. Pîcălab 24 – în intervalul de timp între 09:20 – 17:00. 4. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 12/2 – în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; str. 8 Martie 37-115, 38-120, V. Badiu 70, 999, Călușari 10-48, 13-41, 65, Constructorilor 8-86, 35-147, Montana 10-34, 11-23, Podgorenilor 75-85, Poștei 35-53, 78-100 – în intervalul de timp între 10:30 – 18:00; str. A. Doga 2-14, 7-17, str-la A. Doga 11-13, str.Calea Moșilor 17, str-la 1 Circului 5, str-la 2 Circului 2, str-la 3 Circului 2/1, Cornești 7, 13-17, 16, 18, 22, Gr. Vieru 33, Pietrăriei 3-23, 4-24, str-la 2 Pietrăriei 25, 33, str-la Pietrăriei 3-5, 4, 12-20, 13-23, 33, 43, bd. Renașterii Naționale 7 – în intervalul de timp între 09:20 – 17:20; str. Albișoara 80/4, 80/5, 80/6, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/9, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4, Ivan Zaikin 24, 30/1, M. Viteazul 10, 10/1, 999 – în intervalul de timp între 11:00 – 17:00; str. Calea Orheiului 1, Florilor 15, 18/1, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/3, 28/3A, 9999, Matei Basarab 1, 1/2, 1/3, 2/1, 999, bd. Moscova 19, 21 – în intervalul de timp între 09:00 – 17:00; str. Miron Costin 19/6, N. Dimo 23/2 – în intervalul de timp între 09:00 – 13:00; str. V. Badiu 1-5, 12, Calea Orheiului 91, 95, Gh. Madan 25 – în intervalul de timp între 09:05 – 17:05. 5. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: or. Cricova: str. Chişinăului, Dacia, Luceafărul, 31 August – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 6. Anenii Noi: str. A.Pușkin, Cernîșevski, Miciurin, S. Koroliov, Zarecinaia – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 13:00; 7. Cahul: s. Cucoara – parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 16:45; s. Valeni: str. Lenin – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:50. 8. Cantemir: str. Daci, S. Lazo – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 9. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Lenin, Pobeda – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:00; or. Comrat: str-la Cikalov, Cikalov, Gherasimov, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Lenin, Pobeda – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 17:20; s. Chiriet-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Iurie Gagarin, Karl Marx, Lenin, Partizanscaea, Sovetscaea, Sovetscaea str-la – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; s. Chiriet-Lunga: str.Alexandr Puşkin, Iurie Gagarin, Lenin – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 12:45. 10. Călăraşi: s. Bahmut, st. Bahmut – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:00; s. Hoginești – parțial, în intervalul de timp între 09:40 – 16:50. 11. Căuşeni: str. A. Mateevici, Calea Brezoii, Constantin și Elena, Trei Fîntîni, Meșterul Radu, Meșterul Voicu, str-la 2 Trei Fîntîni, V. Lupu – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 11:00; s. Baccealia: str. Mircea cel Bătrîn, s. Baccealia – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 20:00; s. Cîrnățeni – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 12. Cimişlia: s. Hîrtop – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 10:30; s. Satul Nou – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:00. 13. Criuleni: or. Criuleni: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Oleg Coşevoi, Păcii, Pobedî str-la, Victoria – parțial în intervalul de timp între 08:45 – 13:00; s. Balțata, s. Văduleni: str. Păcii, Tineretului, Văduleni – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 18:00; s. Corjova, s. Dubăsarii Vechi – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 13:00; s. Izbește – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 14. Hînceşti: str. Alexandru cel Bun, Chișinăului, Cogîlnic, Gh. Cojbuc, S. Lazo – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 16:50; s. Bozieni – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 19:30; s. Ciuciuleni – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:00; s. Lăpușna: str. 50 Let Octeabrea, A. Lăpușneanul, Ioana Iakir, Pobeda, Sfatul Țării, Sovetov, str-la Sovetov, Șelepukina, Teilor – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 17:00; s. Paşcani – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:30. 15. Ialoveni: or. Ialoveni: str. A. Cristea, Ialoveni – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00; or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Bucovina, Grigore Vieru, Nicolae Testemiţeanu, Vasile Lupu – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:00; s. Mileștii Noi – parțial, în intervalul de timp între 09:40 – 19:00; s. Răzeni – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 18:00; s. Țipala – parțial, în intervalul de timp între 09:55 – 17:40; s. Ulmu – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 19:00; s. Văsieni – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 19:00. 16. Nisporeni: s. Nisporeni: str.Industrială, Păcii – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 16:40; s. Vărzărești – parțial, în intervalul de timp între 08:45 – 16:15. 17. Orhei: or. Orhei: str. Aleihem Șalom, C. Negruzzi, Paghis, Petrodava, V. Lupu, V. Micle – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 16:00; or. Orhei: str. Aleihem Șalom, M. Eminescu, Orheiul Vechi, Petrodava, Unirii – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30; or. Orhei: str. Unirii – parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 15:00; s. Cișmea – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 15:00; s. Mîrzaci – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 18. Străşeni: or. Strășeni: str. 1 Mai, 31 August, B. P. Hajdeu, Gr. Ureche, M. Kogîlniceanu, V. Cupcea – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 16:30; s. Micleușeni – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 16:30. 19. Ştefan Vodă: or. Ștefan Vodă: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Florilor, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, P. Dudnic, Serghei Lazo, Suvorovo, Trandafirilor, Valea Verde, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Zona industiala – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:15; or. Ştefan-Vodă: str. Alexandru cel Bun, Livezilor, Suvorovo, Victoriei – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:05. 20. Taraclia: or. Taraclia: str. Felix Dzerjinski, Lesnaea, Panov, Pervomaiscaea, Vasilii Ceapaev – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 13:00; or. Taraclia: str. Nicolai Gogol, Panov, Vasilii Ceapaev – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; s. Vinogradovca – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 21. Teleneşti: s. Ciulucani (cons. Juridici) – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. Furnizorul își cere scuze pentru incomoditățile create. Pentru informații adiționale consumatorii pot apela Serviciul Suport Clienți al companiei formând numărul de telefon 022-43-11-11.