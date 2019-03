O nouă victorie pentru Simona Halep! A câștigat titlul de cea mai frumoasă lovitură a lunii februarie

15:50

Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege care prevede acordarea dreptului de a prescrie medicamente compensate și specialiștilor de profil, inclusiv celor din cadrul instituțiilor medicale private. Până acum, medicamentele compensate erau prescrise doar de medicii din cadrul instituțiilor medicale publice. Proiectul stabilește un model de contract care va fi semnat între instituțiile medicale […] The post Medicamentele compensate vor putea fi prescrise și de specialiștii de la instituțiile medicale private appeared first on Moldova.org.