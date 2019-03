Primara de Budești, Nina Costiuc, supărată foc pe alegătorii din circ. 32

14:10

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a obligat Guvernul Moldovei să-i plătească 2 000 de euro unei femei din Stăuceni pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil și protecţia proprietăţii. Alte 630 i-au fost acordate de CEDO cu titlu de costuri și cheltuili. Decizia a fost publicată de Asociaţia „Juriştii pentru Drepturile Omului". Cauza se […]