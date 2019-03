Inițiativă liberală respinsă de Parlament în 2012, astăzi înaintată de PD și acceptată de Curtea Constituțională

13:00

China a blocat dreptul a milioane de călători „discreditaţi” de a cumpără bilete de avion sau de tren. Această mişcare face parte din sistem controversat numit „credit social”, acesta vizând îmbunătăţirea comportamentului cetăţenilor, transmite The Guardian citată de Mediafax. Potrivit Centrul National de Informare a Creditului Public, tribunalele chinezeşti au împiedicat peste 17.5 milioane de […] The post Ţara în care milioane de cetăţeni nu mai au voie să-şi cumpere bilete de tren appeared first on Moldova.org.