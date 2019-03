25 martie 2019 este termenul limită de achitarea impozitelor

11:00

Astăzi, la 7.15, Viorel Mardare a plecat la ceruri. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Viorel Must Go On. Reamintim că, la începutul lunii august, renumitul regizor a fost diagnosticat cu cancer, transmite Știri.md. Într-un timp record prietenii și susținătorii regizorului moldovean Viorel Mardare s-au solidarizat într-un mod impresionant și au reușit în mai … Articolul Tragedie națională: S-a stins din viață regizorul Viorel Mardare apare prima dată în TVC.