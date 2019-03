Giuseppe Conte pledează pentru anularea sancţiunilor internaţionale impuse Rusiei

11:30

„Dacă parlamentarii susţin Acordul Brexit, Marea Britanie va ieşi din Uniunea Europeană. Dacă îl resping, nu va şti nimeni ce se va întâmpla", a declarat Theresa May. Liderul britanic a avertizat că amânarea Brexit ar putea conduce la "noi luni şi ani de dispute" politice. „Dacă vom intra pe acest drum, s-ar putea să nu mai părăsim niciodată Uniunea Europeană", a atras atenţia Theresa May. Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va trebui amânată chiar dacă Acordul Brexit va fi aprobat de C...