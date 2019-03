Necrolog Viorel Mardare

20:00

Cea de-a 53-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor-2019” a fost inaugurată în această seară. La eveniment a participat prim-ministrul Pavel Filip. În acest an, spectacolul se desfășoară sub genericul „În duet cu primăvara”. În cadrul evenimentului, premierul Pavel Filip l-a felicitat pe maestrul Eugen Doga cu ocazia celei de-a 82-a aniversări. Printre invitații de onoare ai Festivalului ,,Mărțișor - 2019” a fost și ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Elena Intotero. Festivalul Internațional de Muzică ,,Mărțișor – 2019” are loc în perioada 1-10 martie curent și este organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu instituțiile concertistice. Cea de-a 53-a ediţie va aduna pe scenele din ţară cele mai renumite colective artistice naționale, dar și din străinătate. Ediția ,,Mărțișor – 2019” din acest an va cuprinde 47 de spectacole muzicale, dintre care 22 - vor fi organizate în 13 raioane ale țării.